5月社會融資規模增量1.06萬億元 同比多增3855億元北京新浪網 (2017-06-14 17:32)
中新經緯客戶端6月14日電 央行14日公佈數據顯示，初步統計，2017年5月份社會融資規模增量為1.06萬億元，比上年同期多3855億元。5月末對實體經濟發放的人民幣貸款餘額占同期社會融資規模存量的67.8%，同比高0.2個百分點。
初步統計，2017年5月份社會融資規模增量為1.06萬億元，比上年同期多3855億元。其中，當月對實體經濟發放的人民幣貸款增加1.18萬億元，同比多增2406億元；對實體經濟發放的外幣貸款摺合人民幣減少99億元，同比少減425億元；委託貸款減少278億元，同比多減1843億元；信託貸款增加1812億元，同比多增1691億元；未貼現的銀行承兌匯票減少1245億元，同比少減3822億元；企業債券融資凈減少2462億元，同比多減2212億元；非金融企業境內股票融資507億元，同比少567億元。
初步統計，2017年5月末社會融資規模存量為165.2萬億元，同比增長12.9%。其中，對實體經濟發放的人民幣貸款餘額為111.95萬億元，同比增長13.2%；對實體經濟發放的外幣貸款摺合人民幣餘額為2.64萬億元，同比下降2.2%；委託貸款餘額為13.8萬億元，同比增長16.1%；信託貸款餘額為7.34萬億元，同比增長29.8%；未貼現的銀行承兌匯票餘額為4.49萬億元，同比下降7.4%；企業債券餘額為17.67萬億元，同比增長8.6%；非金融企業境內股票餘額為6.19萬億元，同比增長23.6%。
從結構看，5月末對實體經濟發放的人民幣貸款餘額占同期社會融資規模存量的67.8%，同比高0.2個百分點；對實體經濟發放的外幣貸款餘額佔比1.6%，同比低0.2個百分點；委託貸款餘額佔比8.4%，同比高0.3個百分點；信託貸款餘額佔比4.4%，同比高0.5個百分點；未貼現的銀行承兌匯票餘額佔比2.7%，同比低0.6個百分點；企業債券餘額佔比10.7%，同比低0.4個百分點；非金融企業境內股票餘額佔比3.7%，同比高0.3個百分點。(中新經緯APP)
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【編輯：薛宇飛】
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