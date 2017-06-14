墨西哥西南附近海域發生7級地震北京新浪網 (2017-06-14 17:34)
新華社墨西哥城６月１４日電 據太平洋海嘯預警中心消息，墨西哥西南附近海域當地時間１４日凌晨發生７級地震，目前尚無人員傷亡和財產損失報告。
此次地震震中位於墨西哥和瓜地馬拉兩國交界處靠近墨西哥灣附近的海域。太平洋海嘯預警中心未就本次地震發佈海嘯預警。
另據中國國家地震台網測定，日期:１４日１５時２９分，瓜地馬拉發生７．１級地震，震中位於北緯１５.１１度，西經９１．８度，震源深度約１００公里。
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