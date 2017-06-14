原標題：秦洪看盤|白馬股構築短線頭部，新興產業股和新股在構築底部

金百臨諮詢 秦洪 來源：澎湃新聞

周三A股市場出現了分化的格局。其中，上證50指數、上證綜指在保險股等大市值品種回落的牽引下，有所調整。但創業板指卻在新股、新興產業股的相對活躍的牽引下有所企穩。看來，白馬股有望進入調整周期，高成長股或將進入活躍周期。

不利因素聚集，白馬股獲利盤湧出

對於近期白馬股來說，面臨著一定的不利因素，一是半年報業績的考驗。由於今年上半年以來，白馬股一騎絕塵，出現了較大的漲幅。上證50成分股的龍頭品種漲幅超過三成。但由於白馬股的業績基數高，成長速度慢，所以，半年報的業績增速可能並不會有30%。既如此，股價與業績增速有所背離，從而釋放出一定的壓力。更何況，目前A股市場人氣不足，股價漲幅對業績的透支更易產生較大的資金抽離壓力。

二是金融行業的整頓對白馬股也會帶來較大的壓力。不僅僅是因為金融整頓提升了資金利率，由於白馬股大多是高負債經營，無論是籌集流動資金，還是發債，均面臨著資金成本抬升的壓力。而且還因為金融整頓直接影響著相關白馬股，尤其是金融類上市公司高級管理人員，從而引發人事震動，進而對白馬股的發展戰略會產生較大的變化預期，如此就對整個白馬股的估值產生一定的風險折價驅動力。

因此，在近幾個交易日，可以明顯地看出白馬股出現了沖高受阻的態勢。周三的保險股更是受到較大衝擊，出現了資金集中流出的態勢，股價走勢備受壓力。由於保險股是典型的權重股、指標股，所以，此類個股的股價回落加大了A股，尤其是上證50、上證綜指的壓力。

投資之道，惟持續高成長不破

不過，一方面得益於前期的持續調整，中小市值品種的股價大幅走低。尤其是前些年高估的新興產業股以及近期上市交易的新股。前者的市盈率從前些年的100倍甚至更高，陸續回落到50倍甚至40倍市盈率，回到了2013年底、2014年初的水平。後者的平均總市值也從去年的50億回落到目前的30億元至35億，甚至出現了25億元總市值的新股，這也是近年來的較低市值區域。如此數據就說明了中小市值品種進一步下跌的空間已大大收斂。

另一方面則是A股市場，無論是投資白馬股，還是投資新興產業股，最為根本的，其實還是尋找業績的持續高成長，進而帶動股價的持續上漲，這樣收穫的是巨大的股價差價收益。對於目前的白馬股來說，其實存量資金追捧的目的也是尋找股價差價收益，只是打著股息率的旗號而已。實際上股息率和股價高低的差價收益，根本不能相提並論。所以，最為根本還是在尋找業績能夠持續高成長的品種。也就是說，在證券市場的投資，能夠立於不敗之地的核心在於尋找到持續高成長的品種。

當然，對於市場參與者來說，好公司的標準有兩個，一是好的價格，二是持續的高成長。就目前來看，白馬股在前期的上漲主要得益於好的價格。新興產業股或高成長主線的相關品種在前期的下跌，是因為沒有好的價格。但隨著新興產業股、高成長主線所涉及的相關品種的股價的持續回落，已經具備了好的價格內涵。如果再匹配持續的高成長，那麼可以講，新興產業股、高成長股主線的相關品種已經具備了低吸參與的資格，這可能也是在周三，創業板指有所抗跌的原因，也是部分高成長新股持續活躍的原因，比如說受益於新能源電池需求大增驅動的鈷價大幅上漲的受益概念股——寒銳鈷業（300618）在周二漲停之後，在周三還能夠逆勢飄紅，這本身就說明了此類個股已有一定的實力資金參與。與此同時，「妖股」也有所活躍，比如說煌上煌（002695）的走勢極其強悍，這說明市場人氣有所復甦，中小市值品種的活躍度已經值得期待。

綜上所述，短線A股市場的走勢有望漸漸發生有意思的變化，白馬股在震蕩中構築短線頭部。而新興產業股、新股則在震蕩中構築底部，甚至部分個股在構築一個中長期的底部。所以，在操作中，建議投資者需要積極跟蹤新興產業股、新股的動向，它們是A股的未來希望。