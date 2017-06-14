中新網6月14日電？ 近日，公安部反詐騙中心聯合廣東省公安廳及所屬分局開展聯合行動，在騰訊守護者計劃安全團隊的大力協助下，一舉打掉一個利用網路平台實施「投資返利」詐騙的團伙，抓獲犯罪嫌疑人11人，繳獲贓款人民幣現金158萬元，以及銀行卡、電腦、手機等作案工具，初步查證該團伙涉嫌詐騙總金額高達700餘萬元。

輕信高息日日返利 投資數萬血本無歸

隨著互聯網金融的興起，各類網路理財產品集中出現。享受互聯網理財便利的同時，對於網路上一些所謂高收益、快返利的在線「投資項目」，投資者一定要擦亮眼仔細甄別，謹防受騙。

2017年3月，廣州市民楊女士經朋友介紹，通過網路加入了一個名為「新X天地」投資理財項目。該項目聲稱在境外投資博彩業，利潤豐厚，能每日返還3.3%的高額利息。楊女士通過「客服」投資11000元后，接下來兩天確實每天都收到165元的返利。然而就在第三天她準備追加投資時，卻發現當天的返利遲遲沒有到賬，嘗試聯繫「客服」，發現已被對方拉黑。

高先生則是在網上添加了一個陌生人為好友后，被拉入了名為「新X天地」的網路平台。在這個有300多名成員的平台里，大家聊的都是「高額返利」和「日日到賬」。禁不住誘惑的高先生分數次將13500元轉給了項目「客服」，最終血本無歸。

大數據找線索 詐騙團伙悉數落網

專案組對「新X天地」在線投資理財項目的調查表明，該項目不屬於任何金融機構或企業，其聲稱在境外投資博彩業盈利純屬子虛烏有，相關網路平台也從未授權過上述項目。所謂的「新X天地」投資理財項目，是個徹頭徹尾的網路騙局。

在騰訊守護者計劃的配合支持下，警方調用網路大數據對該項目的網路賬號進行抽絲剝繭式的數據分析，最終排查出一個以張X蛟及其兄弟為首，糾集其親屬和同鄉組成的詐騙團伙。5月12日，專案組兵分三路趕赴江西瑞昌、武寧及福建惠安，將該團伙11名犯罪嫌疑人悉數抓獲，起獲詐騙贓款現金158萬元。

安全專家提示用戶 高額返利投資多是陷阱

據騰訊守護者安全專家介紹，「投資返利」詐騙是近年來出現的一種新型網路詐騙，通常具有三個特點：首先，利用一些看上去「高大上」的名頭，如有海外背景或運營暴利行業等，有些甚至製作冠冕堂皇的虛假網站。其次，利用高利潤做誘餌，一般會宣稱20%甚至30%以上的月收益，並在最初幾日內提供返利以誘導用戶加大投資。第三，利用網路社交平台，通過加好友推薦，或建立群的方式進行轟炸式宣傳。

騰訊守護者計劃安全專家提醒用戶，應對所投資的項目進行了解，多諮詢評估。特別要警惕網路上各類標榜「低投入、高收益、無風險」的投資理財項目，切勿盲目追求高息回報，謹防被騙。