新浪美股 日期:14日下午路透訊 投行-德意志銀行周三最新報告宣布下調對人民幣兌美元貶值幅度的預測，預計2017年將貶至7.1元，2018年續貶至7.6元，2019年貶至7.9元；意味著人民幣對CFETS籃子貨幣這三年的貶幅分別為1.7%、4.2%和5.6%。此外，德銀預計中國經常帳戶順差在未來幾年也將縮窄。

報告稱，今年人民幣出乎意料的強勁，主要得益於短期內有效的資本管控、非美貨幣強勁，及中國經濟增速超預期和實際利率上升。

但是，這些因素可能無法幫助人民幣在下半年和未來幾年走強。德銀經濟學家和策略師認為，其它主要貨幣今年下半年將對美元貶值。此外，中國下半年的經濟增速可能將放緩，這可能導致中國貨幣政策再次放鬆，實際利率下滑；而資本管控的效果在長期可能減退。

報告並指出，中國服務貿易逆差自2010年起迅速擴大，2016年已達到GDP（國內生產總值）的2.3%，超過中國貨物貿易順差的一半。中國服務貿易逆差中旅行消費在2016年已為GDP的約2.3%，2017年這一數據在繼續增長。

報告認為，中國快速增長的服務貿易逆差主要源於境內房地產上漲帶來的財富增值效應。經測算，2016年中國一二線城市居民的財富增長中，來自房產增值的規模約為其可支配收入的兩倍。這樣巨大的財富效應導致中國一二線城市居民對境外教育、旅遊和醫療等服務需求激增。

如果中國房價繼續保持高位，那麼中國居民對境外服務的需求會繼續增加，但這將會對中國的經常帳戶順差施壓。（完）