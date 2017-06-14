美聯儲似乎相信，美國經濟已接近或處於充分就業，因而是時候逐漸收緊貨幣政策了。但英國金融時報記者認為這種觀點是錯誤的。

新浪美股 日期:14日下午FT訊 美聯儲將於本周加息。市場參與者幾乎可以肯定，美聯儲將會這麼做，期貨價格暗示出加息的概率高達96%。現在重要的問題不在於美聯儲是否會這麼做，而在於它是否應該這麼做。

美聯儲政策制定者似乎有理由相信，美國經濟已接近或處於充分就業，因而是時候逐漸收緊政策了，以防止經濟過熱、工資和物價上漲失控。我們有四個理由認為這個觀點是錯誤的。

第一，即便投資者預計美聯儲現在會加息，但更長期的市場定價表明，未來幾年裡，貨幣政策仍將比美聯儲政策制定者自己預期的要寬鬆得多，正如下面「點陣圖」所顯示的那樣。換言之，對於美國經濟已到適合收緊時點的看法，市場的信心低於美聯儲；並且市場認為，到了緊要關頭，美聯儲將意識到這一點。過去，當市場預期與美聯儲畫出的利率路徑相悖時，是政策制定者按照市場觀點去調整，而不是相反。或者說，如果美聯儲根據計劃向前推進，那麼市場和經濟的反應也許會比政策制定者現在認為的要更負面。

第二，眼下幾乎沒有工資過度上漲的信號，更不必提物價上漲的信號了。正如我同事弗萊明（Sam Fleming）的詳盡報導所闡述的那樣，儘管很多坊間證據顯示某些行業（主要是技術崗位）出現工資壓力，但整體經濟的工資上漲仍停滯不前。即便工資將要加速上漲，美聯儲要控制的也是物價上漲。美聯儲起碼應當考慮到一種合理可能性：勞動力市場緊縮可能促使生產率更快增長或加大勞動力市場參與度，而這隻會助推價格。

第三條理由與第二條有關：美國經濟尚未火力全開。第一季度增長率極低。儘管第二季度增長預計會提速，但實時「現測」 （nowcasting）增長指標中的早期樂觀信號已減弱。英國《金融時報》加文？戴維斯（Gavyn Davies）的最新計算髮現，美國年化經濟增速放慢至3%以下（不高於他根據模型對歐元區的預測值）。亞特蘭大聯邦儲備銀行的現測，給出了一個相同的放慢、但從高位放慢的趨勢。相比之下，紐約聯邦儲備銀行的現測認為第二季度增長率僅為2.3%，在第三季度將進一步放慢至1.8%。

第四，美聯儲當前的政策立場不像它看起來那樣寬鬆。由於「自然」利率（總需求與總供給平衡、且經濟資源得到充分利用時的利率）下降，無論美聯儲有理由想要達到何種緊縮，實際上已實現了。更簡單地說，美聯儲的政策立場已變得比其幾次加息顯示的更為緊縮。丹尼爾？格羅斯（Daniel Gros）提出了另一個觀點，解釋為什麼說美聯儲一直在悄悄緊縮。儘管自美聯儲停止購債以來，其資產負債表看起來很穩定，但私人部門對資金的需求已上升。如果這一增加的需求被剔除掉，美聯儲資產負債表中被恰當理解為貨幣政策指標的那部分（銀行的超額準備金相對全國產出的比例），在過去三年裡一直在收縮。

因此說，有跡象表明美聯儲本周將犯下錯誤，即便依據美聯儲自己對應達到目標的解讀來看，也是如此。一場更廣泛的討論—最近變得日益激烈—在於，那種解讀是否同樣錯誤。接下來的日子里，我們將談談這場討論。 譯者/何黎