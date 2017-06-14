（中央社記者鄭景雯台北14日電）演員劉奕兒在電影「報告老師！怪怪怪怪物」扮演怪物，導演九把刀看中劉奕兒手長腳長、長得漂亮，劉奕兒也說，小時候會用四肢爬樓梯，覺得很省力，能演怪物是「很棒的禮物」。



九把刀執導的新片「報告老師！怪怪怪怪物」今天舉行預告發布記者會，片中演員蔡凡熙、鄧育凱、劉奕兒、陳珮騏、客串演出的布魯斯都到場。



這部片講述霸凌，九把刀說，每個人在成長過程中，也須都有霸凌或被霸凌，又或者是看到別人被霸凌的經驗。蔡凡熙說，因為是單親家庭，小六轉學曾被同學說是「沒有爸爸的」，當下就和人打了起來，「小時候我就很大隻，他們就被我痛宰」。



鄧育凱則曾經在學校被人拉起衣領，但最後沒有揍他，所以到現在他都很怕被別人拉衣領，在片中有一幕他就是被蔡凡熙拉衣領，頗有感觸。



片中很重要的怪物角色，九把刀卻找來美美的劉奕兒飾演，九把刀看中劉奕兒手長腳長、且長得漂亮，第一次找劉奕兒演出時，他吞吞吐吐才說出要她演怪物，劉奕兒當下先愣了一秒鐘，接著超開心。



劉奕兒表示，小時候她就很喜歡用四肢爬樓梯，覺得很省力，能夠接下怪物角色「感覺是很棒的禮物」，還笑說從小就做好要演怪物的準備。



蔡凡熙在片中要霸凌別人，這讓他在拍片期間幾乎每天都睡不好，壓力很大。九把刀則說，他壓力也很大，有時會要大家給他一個小時冷靜一下改劇本。



不過，九把刀坦言「那些年，我們一起追的女孩」締造的票房是神蹟，這次的壓力不是票房，反而是怕拍不好。



「報告老師！怪怪怪怪物」7月28日上映。1060614