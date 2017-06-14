（中央社記者呂欣憓台北2017年6月14日電）總統蔡英文今天表示，外界對前瞻基礎建設的質疑跟批評，行政部門要用更淺顯易懂的方式，讓民眾了解政策的內涵；也希望地方政府能夠體會並出來大聲講基礎建設計畫的重要性。



民主進步黨今天下午舉行中常會，邀請國發會副主委龔明鑫以「前瞻基礎建設計畫總體論述」進行專案報告。發言人邱莉莉會後轉述兼任黨主席的蔡總統聽完報告後的談話。



蔡總統說，台灣的基礎建設確實是相對落後，這次用前瞻基礎建設計畫，主要是以公共投資帶動台灣經濟成長的動能，加速台灣的更新，同時達成區域均衡發展的目的。



蔡總統指出，更重要的是，在這次的預算裡面也有一些計畫是防治未來極端氣候帶的基礎建設，或是台灣當前迫切需要的項目，也有一些是符合未來發展的趨勢。



蔡總統說，政府是一體，不分中央地方、不分部會都應該清楚說明，讓人民能夠了解政策的方向；據她了解，有一些立法委員已經開始在地方辦說明會，也希望地方政府能夠特別體會基礎建設計畫的重要性，並出來大聲講。



蔡總統說，她也要拜託各層級的公職，大家一起來向社會更清楚說明前瞻基礎建設計畫，對於外界的質疑跟批評，行政部門的回應一定要明確地傳達政府的立場跟方向，同時也要用更淺顯易懂的方式，讓民眾了解政策的內涵。



蔡總統也期待行政部門在準備資料的時候，確實要了解政府溝通的對象需要的資訊，尤其支持前瞻基礎建設的是台灣整體的民眾，所以在準備資料時，要想想怎麼樣在傳播過程中比較容易，比較淺顯易懂一些。



蔡總統最後拜託國會能夠盡速通過前瞻條例，條例通過以後，還要再審查預算，預算通過後還要再進行準備的程序，盡量縮短時間上的落差，讓前瞻基礎建設的效率可以更快；政府在跟時間賽跑，希望行政院加油，希望透過前瞻基礎建設計畫，讓下個世代的台灣能夠享受更便捷、舒適跟優質的公共服務。