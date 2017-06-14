▲財團法人生物技術開發中心產業分析師賴瓊雅表示，過去 30 年來新藥研發成本漲了 15 倍之多。（圖／記者林昱均攝,2017.06.14）

會計師事務所今（ 14 ）日與生物技術開發中心共同發表《 2017 年新藥研發與併購整合白皮書》。產業分析師賴瓊雅指出，生技製藥產業目前面臨 4 大挑戰，包括 30 年來新藥研發成本漲了 15 倍之多，且選題研發上也日益困難、新藥核價又常被低估，加上國內新創生技製藥公司缺乏國際談判布局經驗，在海外授權部分時常吃虧。

根據勤業眾信聯合會計師事務所與財團法人生物技術開發中心所發布的白皮書指出， 1970 ~ 1980 年，平均新藥研發成本為 1.8 億元美元，但後續研發成本呈等比級數上升， 1980 ~ 1990 年為 4.1 億元美元、 1990 ~ 2000 年 10 億美元、 2000 ~ 2010 年 26 億美元。

生物技術開發中心產業分析師賴瓊雅表示，生技製藥產業目前面臨 4 大挑戰，包括研發成本逐年倍增、新藥的選題研發越來越困難，後續新藥製出、核價常被低估，以及新創企業多半沒有國際談判布局經驗。

賴瓊雅認為，新藥的選題研發部分，約 44% 的研發項目集中在癌症、15% 為感染性疾病，神經系統疾病與消化代謝疾病分別為 8% 、皮膚系統疾病 7% ，受限於市場接受度而過於集中，因此選題研發較過去更困難。另外，在核價被低估部分，她表示，新創企業因為多半沒有談判布局經驗，不論是取得國外授權研發新藥，或將自家新藥授權至海外銷售都可能吃虧，核價也可能因此被低估。