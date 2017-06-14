（中央社記者黃國芳嘉義市2017年6月14日電）據中央氣象局預報，今天起梅雨鋒面抵達，恐滯留長達7天，嘉義市政府完成各項防汛整備作業，盼將傷害降至最低。



嘉義市政府表示，已備妥防汛沙包，市民若有需求可向所轄里辦公處登記，將派工分送，或可自行至忠孝路牛稠溪橋旁右側「後湖抽水站」向管理人員登記索取。



嘉義市政府指出，境內道路側溝、雨水下水道及區域排水，仍持續辦理清淤作業，保持各排水系統流路順暢。另住家前洩（排）水孔請勿覆蓋、阻塞，避免雨水無法即時宣洩而造成積水。



嘉義市後湖及湖內抽水站機組均已完成整備，並於昨天完成轄內易淹水區域大型移動式抽水機佈設作業，位置分別於番仔溝橋旁、湖內里永欽一號橋旁、興安里南排水出口、興村里草堂旁防汛道路、紅瓦里重慶六街及荖藤里北排水出口右岸滯洪池與莊敬橋旁。



嘉義市也建置「洪水與淹水預警系統」展示平台，市民可至工務處網頁內點選，或逕行連接網址http://163.29.100.32:8080/ChiayiWater/進入「民眾入口」端點選進入瀏覽監控列表欄位，或者手持智慧型手機輸入產品名稱「嘉義市水情」下載app，觀看即時水情影像或氣象資料。



另外，在各地下道路口裝設「LED警示燈」，隨時提醒地下道通行及地下道水位變化狀態，市民通行前多加留意。