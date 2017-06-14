雨嘩啦嘩啦下 水庫恐進入全員放水狀態NOWnews今日新聞 (2017-06-14 17:08)
第 2 波滯留梅雨鋒面開始發威，經濟部水利署今（ 14 ）日已陸續針對 10 座水庫進行調節性放水；水利署表示，月初鋒面過後，全台各主要水庫蓄水率多在 9 成上下，氣象局預估此波鋒面滯留時間更長，目前北、中、南水資源局都密切監控水情，不排除在未來會有更多水庫進行調節性放水。
這波梅雨報到前，僅有南部的曾文水庫、烏山頭水庫蓄水量尚未到達 8 成，中、北部各主要水庫的蓄水量均達 9 成左右，其中石門水庫更因連日豪雨，從 12 日凌晨就已開始陸續進行調節性放水，今日進行調節性放水的則有明德水庫、鯉魚潭水庫、石岡壩、谷關壩、天輪壩、馬鞍壩、霧社水庫、集集攔河堰、白河水庫。曾文水庫也將於晚上 6 時將進行調節性放水。
水利署表示，由於此波梅雨鋒面滯留的時間相當長，各水資源局已密切監控水情，未來幾天，勢必會有更多水庫要進行調節性放水或是洩洪，提醒各水庫下游的民眾需特別注意相關水情。
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