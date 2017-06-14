▲關淑怡因一首〈難得有情人〉走紅。（圖／翻攝自關淑怡IG，2017.06.14）

港星關淑怡因歌曲〈難得有情人〉爆紅，雖又陸續唱出不少膾炙人口的歌曲，但近年頻傳負面消息，甚至3月還因恐嚇飯店員工而遭捕，因種種脫軌行為，被人質疑吸毒及罹患精神病，昨（13）日，她在IG發出聲明鄭重否認。

聲明內容非常詳細，她清楚寫下：「我從沒有欠任何酒店或居住業主租金。一毛錢也沒有！而且我從來也不曾吸毒，更不能在我居住的酒店房內找到針筒。再有如此毀謗，我將會保留一切法律追究！」撇清「飯店事件」後的所有傳聞。據悉，她在飯店與員工發生爭執後，怒嗆：「信不信我拿刀砍你！」所以被依普通襲擊罪及刑事恐嚇告上法庭，更因繳不出台幣40萬元的房租，遭飯店請求搬離，甚至斷掉冷氣以利趕人，但她卻不肯屈服，硬是守在兒子的房裡不走。

▲關淑怡發出聲明嚴正否認不實傳聞。（圖／翻攝自關淑怡IG，2017.06.14）

關淑怡在聲明發完沒多久，立刻追加一篇發文，表示酒店方很不人道，也缺乏專業態度，但是卻把這些合理化，表面看起來就像是她的問題，關於這一點，她強硬地說：「我一定不會就此罷休及屈服！」

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