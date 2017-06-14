▲林則希常在八點檔演出反派角色。（圖／翻攝自林則希臉書，2017.06.14）

林則希今年32歲，外表一副小鮮肉模樣，但說到在長壽劇演出反派，很少有人可以壞過他，昨（13）日他在臉書發文哀號：「突然排出血尿！」嚇壞一票粉絲。

林則希PO出在候診間手拿健保卡的哀怨照片，並自嘲：「我真的是個閒不下來的人，才閒個兩天身體就發出警訊了。」網友見狀趕緊表示關心，連陳美鳳也跑來慰問，留言打氣：「保重，辛苦了。」從《嫁妝》到《春花望露》大約歷經三年時間，林則希連續軋了3年戲，每一部八點檔幾乎都是反派角色，以近日的《春花望露》來說，一場戲被甩了20個巴掌，雖然是忠於八點檔的「善惡到頭終有報」原則，鮮活了角色，但觀眾還是忍不住為他感到心疼。

▲ 林則希哀怨PO出自己就診的照片。（圖／翻攝自林則希臉書，2017.06.14）

不過，幸好就醫過後證明只是虛驚一場，他今（14）日中午發文跟粉絲報平安：「不好意思讓大家擔心了！你們的關心，我都有看到！所以趕緊來給大家報個平安，醫生說應該沒什麼大礙，要我多補充水分就好！請大家放心。」並且貼心叮嚀粉絲：「大家夏天要多喝水，多補充蔬果喔！」