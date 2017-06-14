巴拿馬斷交 經濟部：官民合作因應中央社 (2017-06-14 17:16)
（中央社記者黃麗芸台北14日電）巴拿馬宣布與中國大陸建交並與中華民國斷交。經濟部次長王美花今天表示，台巴FTA仍視外交部後續處理而定，面對各項國際變局，政府將和民間相關公會攜手合作因應。
巴拿馬昨天宣布與中國大陸建交，並終止與中華民國的外交關係，各界關切台灣和巴拿馬在2003年簽署自由貿易協定（FTA）是否受衝擊；經濟部長李世光說，後續處理會以確保國家權益及台商利益為重點。
王美花和台北市進出口商業同業公會理事長黃呈琮下午共同出席「台北市進出口商業同業公會全球策略聯盟簽約儀式暨70週年」記者會。
她致詞時表示，台灣為開放經濟體，自早期發展就相當依賴出口以活絡國內經濟，迄今除了出口也進口相當多國外產品進來，位居全球經濟體排名前段班，都是靠一代代前輩們所打拚的成果。
話鋒一轉，王美花指出，現在美國總統川普主張貿易保護主義色彩較重，但全球絕大多數國家仍認為自由貿易是勢不可擋，在現在國際充滿諸多不確定性的時代，民間相關經貿公會將扮演更重要角色，如何和政府攜手合作以因應國際變局是更為重要。
媒體會後詢問面對台巴斷交後的外交困境，台灣經貿要如何推動？王美花表示，台巴FTA仍需和外交部商討後再做決定如何處理，最大投資台商為長榮海運，但它在巴國經營狀況佳，影響不大；另外，台灣整體經貿也不一定完全和邦交國有關係。
她舉政府推動新南向政策為例說明，民間有北市進出口公會和馬來西亞製造商聯合會簽署合作，公部門則有中華民國對外貿易發展協會成立清真中心，利用集中式推廣清真產業和出口合作。
黃呈琮也表示，值此之際，民間必須發揮更大功能，「自己的國家自己救」，國家現在所面臨的處境就是要靠民間自己的力量發揮。
北市進出口公會表示，今年適逢成立70週年，為持續擴大全球經貿佈局版圖，今天宣布和歐洲對外貿易協會、日本札幌商工會議所、馬來西亞製造商聯合會、印度孟買商工會和俄羅斯莫斯科商工會等重要經貿組織締結盟約，積極拓展國際市場以推動經濟成長。1060614
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