港星王君馨浪漫成婚 「處女黨」齊聚慶賀NOWnews今日新聞 (2017-06-14 17:13)
港星王君馨因演出《城寨英雄》冷豔女反派「花曼」知名度更上層樓，為了角色需求，腰圍迅速瘦至20.5吋，令許多人大為欽佩。據港媒報導，王君馨已於美國時間6月11日與圈外男友Daniel低調完婚，「處女黨」好友幾乎全員到齊。
王君馨選擇在美國的小教堂低調完婚，「處女黨」鍾嘉欣、李亞男皆開心陪嫁，岑麗香及苟芸慧則礙於工作而無法出席。婚禮過程溫馨而感人，王君馨與Daniel臉上滿是甜蜜笑意，完全沉浸在愛河中。婚禮後，王君馨於微博狂發甜文，除以「Hi！I'm章太。」向全世界宣告自己的新身分，還感性地說：「和你一起，是我人生最大的福份。」令許多粉絲大呼感動。
王君馨因信奉基督教，與相同信仰的鍾嘉欣、李亞男、岑麗香以及苟芸慧一起組成「Amazing Esther」，拒絕婚前性行為，外界稱他們的組合為「處女黨」，目前只剩苟芸慧未婚。
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