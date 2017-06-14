（中央社記者黃麗芸台北14日電）行政院長林全指示，礦業法修法將規定以前未作環境影響評估的礦場開發需補辦程序。經濟部今天說，將儘快提出礦業法修正案，會納入補辦環評程序但實施過程不需停工。



紀錄片「看見台灣」導演齊柏林於10日進行「看見台灣 2」勘景時，不幸因飛機失事而罹難，連帶引發各界質疑亞泥展延案爭議。



林全昨天表示，1週內了解亞泥展延核准程序並對外說明，且希望礦業法修正案能在下會期提交立法院，修法通過前，所有各項礦權展延申請案擱置，共計42件。



行政院發言人徐國勇今天也轉述說明，林全上午和相關部會討論礦業法修法內容並做出裁示，修法完成後，以前沒做過環評的礦場開發都要補辦環評程序，當然包括亞泥，礦業法修法通過後，立刻啟動。



經濟部下午表示，將儘快提出礦業法修正案，未來修法通過後，以前從未做過環評的礦場開發案，包括亞泥等，都必須依規定補辦環評程序。



另外，考量相關資源供應、廠商員工生計和業者權益，修法後的補辦環評程序實施過程中不需停工。1060614