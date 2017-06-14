熊黛林孕事又落後？ 酸郭富城：有計劃的結婚不一樣NOWnews今日新聞 (2017-06-14 17:16)
熊黛林與郭富城曾經有過一段情，雖然雙方各自婚娶，熊黛林閃婚百億小開郭可頌，郭富城跟網紅方媛疑似奉子成婚，兩人都各有幸福，但不管哪方有新進度，另一方總會被問候，熊黛林感受尤其明顯。近日她上節目，遭詢問為何連孕事都落後郭富城，她無奈地說：「有計劃的結婚和那個是不一樣的。」
節目主持人步步進逼，從兩人先前的情感糾結，到對郭富城閃娶比自己小22歲的方媛一事有何感想，熊黛林忍不住高喊：「我也結婚了啊。」試圖堵住主持人的銳利提問，豈料，對方下一句提出：「郭富城都生小孩了，妳又落後一步了。」讓她脫口說出：「有計畫的結婚和那個是不一樣的。」似乎暗指郭富城奉子成婚。
對於多年來的「郭富城困擾」，她感性地說：「已經分開這麼久了，希望大家別再把我們兩個拉在一塊，就讓我們互相分開，過自己安定的生活就好了，過去就過去了。」言下之意，非常希望不要再被問到關於郭富城的問題。
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