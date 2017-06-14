前職棒選手陳致遠，在離開職棒運動後，持續關心基層棒球運動，他透過臉書直播銷售石藝品，將獲利所得10%捐做基層棒球等公益活動（梁國榮報導）



做起直播銷售，陳致遠一點也不陌生，因為他離開職棒界後也在投入演藝圈，並曾在購物台當起購物專家，因為聽聞友人向他募款，他認為身為花東子弟，應該要為家鄉盡點力，因此開始在直播銷售宣佈要捐出獲利所得10%做為公益活動。



陳致遠先捐出12萬元幫助主愛之家，獲得響應，他說因為自己是棒球員出身，所以所募得款項，為以扶植基層棒球等為主要的公益捐贈。



陳致遠說，他每週二、三、五、六的晚上七點半開始直播，願意購入石藝品又想做公益，可以在臉書搜尋「劉雅柔」，就可以與陳致遠空中互動。



