FTISLAND隊長認愛體操精靈 交往3個月中央社 (2017-06-14 17:07)
（中央社記者姜遠珍首爾14日專電）南韓「體操精靈」孫延在和偶像男團FTISLAND隊長崔鐘訓傳出已經交往3個月，孫延在上個月還特地飛往日本為崔鐘訓演唱會加油，經紀公司也發出新聞稿，證實兩人的確交往中。
今天上午南韓媒體報導，現年23歲的孫延在和27歲的崔鐘訓今年3月開始交往，還提到孫延在上月赴日本為崔鐘訓演唱會加油，崔鐘訓也為孫延在開生日派對，兩人正在熱戀中。
孫延在是南韓體操選手，是出了名的體壇美女，去年參加里約奧運拿下第4後，今年3月宣佈從國家代表隊退役，她最近也拍攝教育電視台紀錄片，坊間猜測她為步入娛樂圈投石問路。
對於兩人的戀情，南韓體育經紀公司galaxiaSM發布新聞稿指出，兩人現在處於謹慎了解對方階段，希望外界給予溫情鼓勵。
此外，南韓「聯合新聞通訊社」報導，崔鐘訓的東家FNC娛樂也在新聞稿中指出，經向當事人確認，近來兩人互生好感，正在彼此了解。1060614
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