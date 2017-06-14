效力於千葉羅德的陳冠宇，今天面對老東家橫濱DeNA，要尋求他在本季的第2勝，但橫濱毫不留情，首局就攻下3分。

他首打席面對被桑原將志，就被敲出左外野方向的二壘安打，又被田中浩康敲出剛好落在右外野邊線的二壘安打，這支安打也送回壘上隊友。

陳冠宇的惡夢還沒結束，面對下棒Lopez，儘管已經取得2好球領先，但還是被敲出左外野方向的安打，陳冠宇再失1分。

接著筒香嘉智補上安打，橫濱攻佔一、三壘，雖然陳冠宇讓宮崎敏郎擊出雙殺打，一口氣拿下2個出局數，不過三壘的筒香回到本壘得分。

最後陳冠宇三振高城俊人才止血成功，結束橫濱在第1局的攻勢。