日職／陳冠宇面對老東家 首局失3分NOWnews今日新聞 (2017-06-14 17:29)
效力於千葉羅德的陳冠宇，今天面對老東家橫濱DeNA，要尋求他在本季的第2勝，但橫濱毫不留情，首局就攻下3分。
他首打席面對被桑原將志，就被敲出左外野方向的二壘安打，又被田中浩康敲出剛好落在右外野邊線的二壘安打，這支安打也送回壘上隊友。
陳冠宇的惡夢還沒結束，面對下棒Lopez，儘管已經取得2好球領先，但還是被敲出左外野方向的安打，陳冠宇再失1分。
接著筒香嘉智補上安打，橫濱攻佔一、三壘，雖然陳冠宇讓宮崎敏郎擊出雙殺打，一口氣拿下2個出局數，不過三壘的筒香回到本壘得分。
最後陳冠宇三振高城俊人才止血成功，結束橫濱在第1局的攻勢。
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