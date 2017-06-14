（中央社記者潘智義台北14日電）對於亞泥董事長徐旭東問記者，「難道台灣要進口水泥？」前工研院知識經濟與競爭力研究中心主任杜紫宸在臉書指出，難道不可以？用他國廉價資源，創造本地建設，何樂不為？



「看見台灣」導演齊柏林5月曾感嘆太魯閣亞泥礦場比5年前拍攝時挖得更深，10日他不幸意外死亡，外界對亞泥齊聲撻伐，行政院最新拍板的礦業法修正草案，要求礦場展延要做環境影響評估，亞泥須補辦程序。



亞泥董事長徐旭東則回應，礦場深挖是為了不要擴大開挖面積，且將來可以蓄水養魚。



杜紫宸強調，對於進口水泥，「我的立即答案就是why not？」先撇開以挖山破壞國土，來換取所謂「建設」，其利弊得失，孰輕孰重。單單從著名經濟學家李嘉圖的比較優勢分析邏輯來看，台灣鄰近的日本，早就進口水泥啦！左邊的中國大陸，更是世界最大水泥生產國，而且產能過剩，目前正被迫痛苦減產中呢！



他表示，台灣數十年來，不是也大量進口石油、煤炭，甚至水果、牛肉嗎？徐董事長的腦袋，也是水泥做的嗎？



他更進一步指出，至於從中國大陸進口水泥，有沒有國家安全的考慮呢？您想太多了啦！難道中國大陸的水泥袋裡，都暗藏著竊聽設備？



他分析，台灣40年前窮，沒有外匯，挖半屏山，自己製造水泥，搞硬體建設，那真的是不得已。現在進口水泥成本，不計關稅，比自製的還便宜，幹嘛還要挖山？



杜紫宸開玩笑說，徐董也許是想在太魯閣旁，比照長白山天池規模，開發一座世界級景區。偉哉，徐董！政院應立即將此構想列入前瞻計畫！