【財訊快報劉家熙報導】大立光( 3008 )跨入醫材領域，斥資3億元成立LHT(Largan Health Technology)公司，持股比重逾四成，開發醫療級的睡眠偵測產品。該公司已經取得美國FDA、中國CFDA認證，目前正申請台灣TFDA認證。



林恩平表示，大立光子公司LHT並與美國大廠合作，開發人體健康及醫療照顧產品，主攻睡眠分析並申請認證TFDA有關ECG(心電圖)相關產品，並主攻睡眠分析產品，希望今年年底前拿到認證。



林恩平指出，LHT因取得CFDA，因此在中國市場亦開始推動，子公司成立南京豐生在市場開始推廣，現階段南京員工已雇用約30-40人，台灣不到10人，並在台大醫院測試完成。

林恩平說，相關產品含chip design都是由大立光製造，儘管與光學關係不大，但因為技術提供者為他的同學，並在哈佛研發已久，公司董事長由他擔任。





