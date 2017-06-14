曜越本季業績逐月升，Q3旺季再加渦輪財訊快報 (2017-06-14 17:10)
【財訊快報王宜弘報導】曜越( 3540 )受惠電競商機起飛，營運蒸蒸日上，5月業績表現超乎預期，6月預計仍將平穩向上，第二季雖在傳統淡季之下，仍呈現逐月增長的格局。
該公司週三(14日)召開股東會，承認去年度財務決算表冊與盈餘分派案。去年EPS達1.28元，創下新高，年增率2.12倍，將配發1元現金股利，以目前股價計算殖利率約4.5%。
由於營運展望偏多，加上業績逐漸增溫的趨勢可期，曜越週三股價在台股重挫之際逆勢上漲，盤中最高來到22.6元價位，漲幅2.2%。該公司首季營運表現強勁，營業利益達0.57億元創高，雖提列0.19億元匯損，但稅後0.31億元，EPS0.48元，同步寫下新高。
曜越5月業績以2.58億元，較上月增加7.5%，年增率14.5%，優於市場預期，累計前5月13.78億元，年增率11.29%。第二季逐月向上，6月份預估可持穩於去年同期的2.7億元左右，較5月增幅約近5%。到了第三季起，受惠傳統旺季來臨，業績將明顯優於上半年。
據悉，曜越去年6月有寧美國度等中國大陸電商客戶大舉拉貨，墊高基期，今年上半年中國市場較淡，推估處於調整庫存期，但因歐美業績補上，使得今年6月仍可望有持平表現；至於第二季匯率環境趨穩，加上6月至今新台幣出現連續貶值走勢，有利匯損的回沖。
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