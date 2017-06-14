中華職棒／棒球模擬器超逼真 詹帥：能設成台灣投手更好NOWnews今日新聞 (2017-06-14 16:45)
Lamigo桃猿球星詹智堯以及王柏融，今天特別參加由貝克漢運動健康事業所舉辦的新品發表記者會，兩人一同體驗了「STRIKEZONE 棒球室內模擬器」，對於這個真實的棒球體驗器材，都感到相當有趣。詹智堯受訪時還表示，如果未來這台模擬器還能再升級的話，那或許對於球員的練習上，會有不小的幫助。
「STRIKEZONE」是一款最新式的棒球室內模擬器，這種娛樂方式結合現實和虛擬世界，提供使用者真實的棒球體驗。而它最大的特點就是能照自己的喜好，來調整投球強度、距離、高度，讓各年齡層的玩家，都能駕馭。
而因為它能在室內進行打擊，因此能不受天氣限制，這對近幾日受到大雨影響的各球隊選手們來說，可說是一大福音；大螢幕上的逼真畫面，也能讓打者更加身歷其境。
在親身體驗過打擊後，詹智堯表示球速其實蠻快的，「自己很怕打不到。」另外如果該機台能將對手設定為台灣職棒的投手的話，將會更有幫助。
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