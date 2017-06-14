華碩史上最豪華手機Zenfone AR，今（14）日終於公布價格，售價24990元，幾乎與日韓旗艦手機相同，配合電信合約9900元，華碩董事長施崇棠相當有自信說，Zenfone AR能夠無縫連結真實與虛擬，帶來無與倫比嶄新生活。

Zenfone AR記憶體搭配相當有力，8GB暫存記憶體與128GB內存空間，螢幕5.2吋解析度2560x1440，但由於S835目前較難支援Tango，因此使用S821處理晶片，但華碩強調，不論VR、AR、遊戲效能差距，不會有明顯差距感受。

Zenfone AR採用ASUS TriCam三鏡頭系統，包含能追蹤移動物體的「動態追蹤鏡頭」，與量測物體距離的「深度感測鏡頭」，以及2300萬畫素主鏡頭，能夠立即拍攝現場空間與物件，再藉由螢幕顯示虛實合一畫面。

華碩表示，Zenfone AR能夠掃描居家空間，形成三維空間圖像，室內設計師能夠充分展現創意，使用者再利用手機直接觀看，就如同裝潢完成，可以評比出最喜歡創意，也可以直接連線家具賣場，將虛擬家具擺放在畫面，評估是否適合。

除了視覺應用外，Zenfone AR同時強調音效展現，獨家搭載SonicMaster技術，配合新一代五磁喇叭、NXP智慧放大器，可以提高音訊解析度，配合相容DTS Headphone:X技術耳機，就能聆聽超高解析度音質。