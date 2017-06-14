生涯達成千場出賽的巨人隊台灣好手陽岱鋼，昨天比賽3打數1安打，他在臉書發文，感謝老婆邀清父母到場觀戰，此外，陽岱鋼也把這12年來的心路歷程說明，內容十分感人。

以下為陽岱鋼臉書發文：

今天是第一次以巨人選手身分在東京巨蛋出場，剛好就是自己日職生涯1000出場。雖然不是什麼了不起的紀錄，卻用了我十二年，步步為營。

謝謝過去球團的栽培，也感謝現在球團願意等待，為我治癒舊傷。

我當然不是救世主，我只能算巨人最菜的選手，但我盡力而為