（中央社記者鄭景雯台北14日電）導演齊柏林、助理陳冠齊罹難，家屬及台灣阿布電影公司決定為兩人辦「看見齊柏林」展覽，製片曾瓊瑤今天說，兩人告別式預計在7月舉行，另外在7月中也會舉辦追思音樂會。



紀錄片導演齊柏林、助理陳冠齊、機師張志光10日為「看見台灣II」勘景墜機罹難，製片曾瓊瑤表示，將在松菸舉辦「看見齊柏林」展覽，從四大策展方向，包括生活面、工作面、備受肯定的作品、外界對兩人的想法去策展。



曾瓊瑤說，由於策展時間緊迫，希望可在一週內準備完善，詳細時間會再和外界公佈，細節也會透過「齊柏林的飛閱台灣」臉書粉絲頁說明。



曾瓊瑤表示，齊柏林、陳冠齊告別式預計在7月舉行，另外也會在7月中舉辦追思音樂會，時間、細節未定。頭七儀式將在金寶軒會館舉行。



台灣阿布電影公司也接到不少民眾致電希望能在大銀幕觀賞「看見台灣」，曾瓊瑤表示，全台有4間影城表示願意協助，包含台北欣欣秀泰、板橋秀泰等，都開放包廳，詳情會再公布於粉絲專頁。1060614