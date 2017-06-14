（中央社記者鍾榮峰台北14日電）蘋果iPhone 8出貨恐延期。外媒引述分析師筆記指出，OLED版iPhone可能9月亮相，但出貨落在10月，主要是OLED曲面螢幕有挑戰，不過仍可帶動蘋果iPhone業績。



國外科技網站Appleinsider引述創投公司Loup Ventures分析師孟斯特（Gene Munster）投資筆記，孟斯特與特定零組件供應商談話內容表示，蘋果有機發光二極體（OLED）版iPhone可能在9月公布，不過出貨時間可能落在10月。



報導引述指出，OLED版iPhone出貨延遲的原因，在於OLED曲面螢幕的挑戰。



報導引述孟斯特預期，到9月的第3季蘋果iPhone出貨量約3900萬支，可能低於市場一般預期4900萬支的水準，也可能低於去年第3季4550萬支的出貨量。



孟斯特預期，大約有600萬支iPhone可能轉移到12月底的第4季出貨，他認為供給和需求不會失衡。他並預期，OLED版iPhone售價可能會超過1000美元。



報導引述指出，儘管iPhone 8出貨可能延遲，不過OLED版iPhone平均銷售價格（ASP）較高，仍可帶動蘋果iPhone的銷售業績。



蘋果下半年3款新iPhone市場高度關注。電子時報（DigiTimes）日前引述上游供應鏈多個消息管道報導，蘋果上游供應鏈已開始量產相關零組件，其中4.7吋和5.5吋新iPhone將採用強化玻璃機殼搭配鋁金屬邊框，5.8吋新iPhone將採用強化玻璃機殼搭配金屬邊框、以及主動有機發光二極體AMOLED面板。



今年適逢蘋果推出iPhone十週年，市場預期今年新款iPhone搭配OLED面板與全平面螢幕、玻璃機殼、處理效能更高的A11處理器、取消實體主按鍵、3D感測及無線充電等6大功能。



新款iPhone也傳出不排除指紋辨識功能放在螢幕下方、具備觸控感測全新體驗、防水功能升級到IP68、強化散熱、可能採用指紋辨識搭配臉部辨識等設計。1060614