中華職棒／熱愛飛鏢運動 詹智堯：讓我更專注NOWnews今日新聞 (2017-06-14 16:03)
Lamigo桃猿外野手詹智堯，本季開季之初因傷所苦，缺席了不少的比賽，因此他個人對於自己上半球季的表現，並不太滿意，希望能盡快調整回來，在下半季盡全力來幫助球隊。
「不是很滿意現在的成績！」雖然身為球隊開路先鋒，但詹智堯上半季打擊率僅有.177，上壘率也只有.286，明顯不及格，這也導致球隊的首棒人選一直都不是很固定。
對於自己目前的狀況，「詹帥」坦言的確還在找手感，雖然球隊上半季封王機會很大，不過球季並不是只打半季，因此他還是希望能早點找回身手，幫助桃猿在下半季的爭奪上，更加順利。
而熱愛飛鏢運動的他，在今天在參加的記者會上，也忍不住小試身手，射了幾鏢。他表示其實飛鏢運動對於自己訓練專注力很有幫助，讓他在和投手對決時，能更加集中注意力。
「飛鏢比賽時，旁邊總是很多人，吵鬧聲很雜，因此你的專注度要很高。」詹智堯認為，這和棒球比賽在打擊時，面對的狀況有點像，因此對於自己蠻有幫助的。
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