中華職棒／打擊率跌破4成 王柏融：不刻意追求NOWnews今日新聞 (2017-06-14 16:10)
Lamigo外野手「柏融大王」王柏融，打擊率在6月10日跌破4成，不過他表示，自己不會刻意去追求「四割男」這個封號。
王柏融在10日賽後打擊率掉到.397，隔天敲出1支安打後，回升為.399，被問到近況，王柏融表示，自己覺得狀況還可以，儘管零星幾場比賽沒有敲安打，但自己不會特別在意。
去年王柏融以.414的打擊率拿下打擊王，不過球隊卻排名墊底，王柏融表示，當然會感到遺憾，現在一切都以團隊為重。對於4成打擊率，王柏融說：「順其自然就好，不會刻意去追求，順順的打就好了。」
本周因鋒面來襲，比賽可能一個星期都無法打成，王柏融表示，如果真的沒辦法打，大家可以運用這個空檔好好調整，需要休息的人也可以乘機好好休息。
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