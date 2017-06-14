以體驗中世紀戰場與政治生活而聞名的遊戲《騎馬與砍殺》最新作《騎馬與砍殺II：領主》終於又有最新消息了，本次展示的是人數高達 500 人的大戰場與戰鬥演示。

▲《騎馬與砍殺II：領主》戰鬥展示影片。（影片／取自Youtube）

在《騎馬與砍殺》中，玩家必須自創一名角色在虛構的大路上闖蕩，玩家可以自由的招募士兵或是投靠某個國家當封臣等等，在戰場上更是有千變萬化的戰術可以自行創造與搭配。如諾皇步兵海、羅多克弩手箭雨，甚至組一團斯瓦迪亞騎士一同衝鋒陷陣，都是可行的。

遊戲共發售多個資料片如《戰團》、《火與劍》，也有死忠玩家自行製作的 MOD ，讓這款自 2008 年推出的遊戲至今仍擁有不少粉絲支持。

不過 E3 展前會上《騎馬與砍殺II：領主》依舊沒有公布發售時間，想玩到續作的玩家可要再等等了。