MLB／沙胖傷退 天使延長賽氣走洋基NOWnews今日新聞 (2017-06-14 16:24)
洋基隊「沙胖」CC Sabathia因傷退場，天使隊延長賽11局下靠著Eric Young Jr.的再見安打，3比2擊退洋基，中止了洋基最近的6連勝。
沙胖本季狀況相當不錯，目前戰績7勝2敗、防禦率3.66，今天對天使先發，投完4局因左大腿拉傷退場，5局下由Giovanny Gallegos接手。而沙胖投4局只被擊出3支安打失1分，但非責失，三振4次、保送1次，是相當好的表現。
洋基隊總教練Joe Girardi表示沙胖將會進入傷兵名單，而且接下來會接受核磁共振的檢查。
洋基隊5局上Chase Headley、Brett Gardner連續安打攻得1分，追成1比1平手，7局上Headley轟陽春砲（本季第4轟），天使隊8局下Eric Young Jr.也轟陽春彈（本季第3轟），追成2比2平手。
延長賽11局下，天使隊Andrelton Simmons、Cliff Pennington都獲保送，Eric Young Jr.擊出再見安打，氣走洋基隊。
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