NBA總冠軍賽平均收視率 20年來最高中廣新聞網 (2017-06-14 16:10)
美國職籃NBA，金州勇士跟克里夫蘭騎士連續三年對決，今年只打了五場就結束，不如去年的七場以及前年的六場；不過官方轉播單位的調查卻顯示，今年的五場系列戰平均收視率超越去年，創下從1998年公牛跟爵士對決以來的最高紀錄。
（陳楷報導）
聯盟連續三年上演勇士騎士爭冠戲碼，去年騎士大逆轉封王，今年卻一路落後打到零比三，多撐了一場以後第五場讓勇士在主場要回冠軍。第五戰在美國週一晚間舉行，轉播單位ABC顯示在舊金山灣區的收視率超過39%，克里夫蘭也有37%，全美共有2450萬觀眾，寫下了NBA史上五場打完總冠軍賽的最高紀錄，比起去年的第五戰多了20%。
今年第五戰的收視群還是比不上去年第七戰的3100萬，今年五場平均2040萬也比去年七場平均多了20萬，另外利用數位匯流收看的觀眾又多了43萬4000人，整體收視持續成長。
勇士回家多打一場風風光光封王，估計多一場主場可以多收1350萬美元，雖然聯盟要抽頭四分之一，但勇士仍然可以拿到1012萬美元，柯瑞今年的薪水1211萬美金，換句話說勇士多打一場總冠軍賽幾乎就可以支付柯瑞一整季的薪水。
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