中華職棒／體驗棒球模擬器 王柏融：想成大谷翔平NOWnews今日新聞 (2017-06-14 16:28)
今天Lamigo桃猿選手王柏融和詹智堯，應廠商邀請，到內湖體驗棒球室內模擬器，讓他們直呼球速很快，王柏融表示，他把投球機想像成日本職棒火腿隊大谷翔平在投球。
棒球室內模擬器將遊戲結合打擊場，打者打擊出去後，會運用算式計算飛行距離等，並呈現在前方的螢幕上。
今天王柏融受邀體驗，他表示：「這套系統感覺很新鮮，這個模擬器蠻逼真的，投手節奏不錯，因為距離蠻進的，球速比較快，把投手想成是大谷翔平。」
王柏融表示，這種系統蠻還不錯，只要經過適應後，就可以增加對投手實戰的感覺。
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