道奇克蕭第九勝 天使延長賽勝洋基中廣新聞網 (2017-06-14 15:40)
美國職棒大聯盟，洛杉磯道奇以七比五險勝克里夫蘭印地安人，道奇投手克蕭拿下本季第九勝是國聯最多勝投手。紐約洋基跟洛杉磯天使的三連戰第二場，洋基落後又超前比數，但天使在延長賽十一局靠著幸運內野安打以三比二氣走洋基。（陳楷報導）
克蕭先發七局101球被打六支安打包括五局裴瑞茲的陽春砲，一共丟了兩分，但是只投出四次三振。七局結束道奇跟印地安人還是二比二平手，不過八局上道奇貝林傑率先敲出全壘打讓先發米勒退場，之後又靠連續保送攻佔一二壘，印地安人二壘手吉普尼斯又失誤再丟一分，貝林傑九局又打出右外野三分砲，幫克蕭拿下第九勝。
至於洋基派出薩巴席亞出戰天使，前面四局四次三振被打三支安打，只在四局因為隊友失誤丟了一分，四局結束後薩巴席亞拉傷大腿也提前退場，洋基五局追回一分，七局上海德利全壘打超前比數，但天使的楊恩八局下也打陽春砲追平，兩隊打到延長賽十一局夏天使兩出局攻佔一三壘，楊恩又敲出投手前強勁滾地球，投手雪瑞夫擋了一下反而讓球彈偏方向，變成再見內野安打以三比二氣走洋基。
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