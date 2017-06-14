▲周湯豪以過來人的身分，在臉書上呼籲政府重視體育。（圖／翻攝自臉書，2017.06.14）

旅外冰球國手翁鐸近日於受訪時透露，選手出國比賽時發生過自費機票，票根事後卻被冰球協會要求收回報帳，種種爭議引起外界撻伐。而藝人周湯豪也在臉書轉貼翁鐸的受訪新聞，以過來人身分分享過去的甘苦談，望政府體恤、支持運動員。

周湯豪於臉書轉發旅外冰球國手翁鐸的新聞，先是質疑「這樣對嗎？」，表示自己小時後也是冰球國手，那時後就因為冰球運動不盛行、補助少，讓選手只能自費，更感嘆：「以前是連練習場地都沒有！」對此，他也不忘為現在的選手加油，期望政府能更重視運動：「現在其實球員們都很厲害，也有很棒的成績了！希望協會或是政府可以給與更多的支持。」

▲周湯豪臉書全文。（圖／翻攝自臉書，2017.06.14）