陸2018登月球 直播馬鈴薯生長中央社 (2017-06-14 15:24)
（中央社台北14日電）中國大陸月球探測器「嫦娥四號」2018年將登陸月球表面。新華社報導，放有馬鈴薯種子、蠶卵、土壤、水、照相機等的罐子將跟著登月，屆時將向全球直播馬鈴薯在月球生長的畫面。
新華社13日報導，由中國大陸教育部深空探測聯合研究中心組織、重慶大學為首研發的「月面微型生態圈」將作為嫦娥四號「乘客」之一，於2018年登陸月球表面，進行人類首次月面生物實驗。
「月面微型生態圈」是一個由特殊鋁合金材料製成的圓柱罐子，高18公分、直徑16公分，容積約0.8公升、總重3公斤。罐子裡將放置馬鈴薯種子、擬南芥種子、蠶卵、土壤、水、空氣及照相機和傳輸系統等。
中國大陸科學家將在這個小空間裡創造動植物生長環境，實現生態循環。「月面微型生態圈」內將保持攝氏1至30度，以及適當的溼度，並透過光導管引進月球自然光線，創造植物生長環境。
生態循環的原理是，讓植物透過光合作用產生碳水化合物和氧氣供蠶使用；蠶的生長過程則產生出植物所需的二氧化碳和糞便等。在「月面微型生態圈」登月的100天裡，將實現微型生態循環。
報導說，這次月面生物實驗的目標是在月球表面完成動植物的一個生命週期。根據100天的實驗期限，科學家選定馬鈴薯、擬南芥和蠶。這兩種植物將生根發芽，開出月球表面第一朵花。
至於馬鈴薯則可作為人類太空生存食物來源，實驗價值更加重大。蠶卵則將在生態圈中完成蟲卵孵化、幼蟲生長發育和破繭成蝶的完整生命週期。屆時，這項生物實驗將透過小型照相機向全球直播。1060614
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