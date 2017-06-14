（中央社記者謝靜雯台北14日綜合報導）美國職棒馬林魚隊日籍球員鈴木一朗今天在與運動家隊比賽中，8局代打敲安，這是他在跨聯盟比賽敲出的第364支安打，追平吉特（Derek Jeter）紀錄，並列大聯盟最多。



43歲的鈴木一朗今年邁入大聯盟生涯第17個球季，過去一直維持相當穩定的打擊表現，本季打擊狀況不算理想，本季目前為止出賽53場，82個打數敲出17支安打，包括兩發全壘打，打擊率2成07，長打率3成05。



今天比賽8局代打上場，鈴木一朗敲出生涯跨聯盟比賽第364支安打，追平吉特保持的大聯盟紀錄，鈴木一朗總計用300場跨聯盟出賽敲出364支安打，速度不如吉特的276場。



儘管今年目前為止鈴木一朗的打擊成績不算理想，但加上今天比賽的安打，目前為止在跨聯盟比賽，總計1146個打數，打擊率有3成17，成績不差；吉特已經退休，鈴木一朗有望超越吉特，成為大聯盟跨聯盟比賽安打王。1060614