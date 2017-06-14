鈴木一朗追平吉特 並列跨聯盟安打王中央社 (2017-06-14 15:05)
（中央社記者謝靜雯台北14日綜合報導）美國職棒馬林魚隊日籍球員鈴木一朗今天在與運動家隊比賽中，8局代打敲安，這是他在跨聯盟比賽敲出的第364支安打，追平吉特（Derek Jeter）紀錄，並列大聯盟最多。
43歲的鈴木一朗今年邁入大聯盟生涯第17個球季，過去一直維持相當穩定的打擊表現，本季打擊狀況不算理想，本季目前為止出賽53場，82個打數敲出17支安打，包括兩發全壘打，打擊率2成07，長打率3成05。
今天比賽8局代打上場，鈴木一朗敲出生涯跨聯盟比賽第364支安打，追平吉特保持的大聯盟紀錄，鈴木一朗總計用300場跨聯盟出賽敲出364支安打，速度不如吉特的276場。
儘管今年目前為止鈴木一朗的打擊成績不算理想，但加上今天比賽的安打，目前為止在跨聯盟比賽，總計1146個打數，打擊率有3成17，成績不差；吉特已經退休，鈴木一朗有望超越吉特，成為大聯盟跨聯盟比賽安打王。1060614
關鍵字：
其他體育新聞更多體育新聞
編輯首推
蔡康永
摘星工廠
我是馬克
愛情物語女孩必讀
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
貝康 初階米精．有機 寶寶 米精．米精 桂格．米精隨身包．貝康水果米精 300g．hipp 米精．貝康純米精 300g．貝康水果米精．桂格敏兒 米精．初階米精．桂格敏兒 HA 米精．胚芽米精．貝康 nutriben 米精．桂格 敏兒 米精．Nutriben 米精 300g．Organix 米精．桂格 敏兒 有機米精．桂格 有機米精．HiPP 有機 米精．貝康米精．肥兒八珍 酵素 米精．幼兒 米精．貝康初階米精．桂格 胚芽米精．桂格胚芽米精．桂格 米精．有機 米精．貝康純米精．米精．貝康 米精
- Elite Screens 100吋 16:9 上黑邊38CM 經濟型電動幕-白塑布
- 【TIME ART】三聯式無框畫鐘(60*60cm S3-271)
- 【范登伯格】薩比精緻雅典柔爽絲質感地毯玄關墊-詩雅-共三
- LONGCHAMP 經典LE PLIAGE 系列長把尼龍水餃肩背包(大-卡其
- 【TIME ART】三聯式無框畫鐘(30*60cm R2A-003)
- 【吉加吉】高背半網 電腦椅 TW-024(亮皮黑)
- 【Herschel】2016男時尚塗層棉織寶藍棕色皮夾【預購】
- 歐洲貴族oillio 短袖襯衫 純棉材質 格紋圖案 丈青色
- color inn 海島風情 水鑽編織平底鞋-綠
- ADIDAS-ZX 700女慢跑鞋-灰
名宿力挺KD:他離開是管理層的錯 三少堪比勇士【北京新浪網】
俠客歐尼爾搞笑 自頒NBA年度MVP給魏斯布魯克【中廣新聞網】
詹姆斯仍是這時代的第一人 騎士輸了但他沒輸【北京新浪網】
NBA冠軍賽【NOWnews今日新聞】
史上最偉大球隊!金州黑八締造者狂讚本季勇士【北京新浪網】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
就算９成的人不看好，更不能讓剩下的１成失望
近年一連拿下電視、廣播金鐘獎最佳主持人，加上和藝人陳嘉樺（Ella）搭檔主持去年金馬...《詳全文》