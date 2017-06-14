MLB／Odor雙響砲 遊騎兵5連勝NOWnews今日新聞 (2017-06-14 15:05)
遊騎兵隊Rougned Odor轟雙響砲，打下3打點，幫助遊騎兵4比2逆轉勝太空人，打下5連勝的佳績。
Odor是在7局上先轟陽春彈，讓遊騎兵隊2比2追平，8局上再轟2分砲（本季11轟），一棒將比數超前，Jose Leclerc投1局沒失分，拿到勝投（1勝1敗），Keone Kela中繼成功，Matt Bush後援最後1.1局力保勝果，本季第8次救援成功。
由於Lance McCullers受傷，太空人隊讓Brad Peacock只休3天就上場先發，他投4.2局只被擊出2支安打失1分，三振10次、保送4次，由於牛棚投手沒守住，讓Peacock白忙一場。
太空人隊George Springer首局首打席就轟出全壘打，這是他本季第18轟，也是他本季第7發首局首打席全壘打。
球季進行至6月13日即能有7支首局首打席全壘打，Springer是史上第二人，第一人是1996年金鶯隊的Brady Anderson。
影片連結
關鍵字：
其他體育新聞更多體育新聞
編輯首推
摘星工廠
我是馬克
愛情物語女孩必讀
蔡康永
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
貝康 初階米精．有機 寶寶 米精．米精 桂格．米精隨身包．貝康水果米精 300g．hipp 米精．貝康純米精 300g．貝康水果米精．桂格敏兒 米精．初階米精．桂格敏兒 HA 米精．胚芽米精．貝康 nutriben 米精．桂格 敏兒 米精．Nutriben 米精 300g．Organix 米精．桂格 敏兒 有機米精．桂格 有機米精．HiPP 有機 米精．貝康米精．肥兒八珍 酵素 米精．幼兒 米精．貝康初階米精．桂格 胚芽米精．桂格胚芽米精．桂格 米精．有機 米精．貝康純米精．米精．貝康 米精
名宿力挺KD:他離開是管理層的錯 三少堪比勇士【北京新浪網】
俠客歐尼爾搞笑 自頒NBA年度MVP給魏斯布魯克【中廣新聞網】
詹姆斯仍是這時代的第一人 騎士輸了但他沒輸【北京新浪網】
NBA冠軍賽【NOWnews今日新聞】
史上最偉大球隊!金州黑八締造者狂讚本季勇士【北京新浪網】
發燒雜誌更多
媽咪寶貝
免驚，孕媽咪做運動超Easy！
孕婦在懷孕階段易出現腰痠背痛、水腫，加上飲食稍不留意即可能發胖，想改善這些狀況可以進行...《詳全文》