遊騎兵隊Rougned Odor轟雙響砲，打下3打點，幫助遊騎兵4比2逆轉勝太空人，打下5連勝的佳績。

Odor是在7局上先轟陽春彈，讓遊騎兵隊2比2追平，8局上再轟2分砲（本季11轟），一棒將比數超前，Jose Leclerc投1局沒失分，拿到勝投（1勝1敗），Keone Kela中繼成功，Matt Bush後援最後1.1局力保勝果，本季第8次救援成功。

由於Lance McCullers受傷，太空人隊讓Brad Peacock只休3天就上場先發，他投4.2局只被擊出2支安打失1分，三振10次、保送4次，由於牛棚投手沒守住，讓Peacock白忙一場。

太空人隊George Springer首局首打席就轟出全壘打，這是他本季第18轟，也是他本季第7發首局首打席全壘打。

球季進行至6月13日即能有7支首局首打席全壘打，Springer是史上第二人，第一人是1996年金鶯隊的Brady Anderson。

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