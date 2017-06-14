獨／號稱廣告小王子收入卻不到萬元 小鮮肉打臨工過活NOWnews今日新聞 (2017-06-14 15:17)
25歲新生代男演員宋亞倫日前接拍同志電影《紅樓夢》，為電影狂健身，練出精壯好身材；不過，星路卻走的不順遂。近日他與同為演藝圈新人的古曜誠相約吃飯，互相分享成為藝人後的心路歷程，透露自己戶頭剩下3000元，過的相當艱辛。
曾與林依晨、波多野結衣合拍廣告而受到關注的新人古曜誠與宋亞倫因合作活動相識，兩人同為演藝圈新人而成為好友，近日相約吃飯聊起成為藝人後的心路歷程，宋亞倫透露自己雖被媒體稱為「廣告小王子」，但其實目前收入卻不萬元，甚至還需要另外打工維持生活開銷。
「朋友有任何打工的機會，都會找我。」宋亞倫表示，成為藝人後收入一直不穩定，所以四處打工，目前他除了從事接待的工作以外，也正在學習當調酒師。想起家人，他難過的說：「都已經25歲了，戶頭裡剩下3000元，還要過一整個月，我更沒能力拿錢回家孝順家人。」甚至透露，偶爾還需要跟家人借錢才能過活。
相比之下，好友古曜誠近期則是戲劇、廣告邀約不斷，他也力挺好兄弟，邀請宋亞倫加入綜藝節目「男神運動會」成為固定班底，能夠額外帶來數萬元收入。
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