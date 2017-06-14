▲孫淑媚（左）戲中2度昏倒。（圖／台視提供，2017.06.14）

孫淑媚在《牡丹花開》中演出苦情女主角，劇中2度上演昏倒戲碼，「前夫」霍正奇也趁機英雄救美，直接抱走送醫。身形嬌小的孫淑媚透露，霍正奇抱著她「邊走邊大喘氣。」更被霍正奇指責「怎麼在戲前吃了飯！」

劇中孫淑媚和霍正奇兩人焦急尋找離家出走的女兒，一天一夜沒闔眼的她走出警察局時體力不支腿軟，先是被霍正奇揹起、後來再直接抱走送醫，身形嬌小的孫淑媚透露，一開始霍正奇還說她「怎麼這麼輕」，沒想到，接著就聽到他「邊走邊大喘氣。」

▲霍正奇（前）戲中5次揹起孫淑媚。（圖／台視提供，2017.06.14）

平時有運動習慣的霍正奇笑說：「其實她真的很輕，但是手撐在同一個地方久了還是會累，加上講台詞時控制呼吸、還要有情緒，回家之後發現小手臂很僵硬。」孫淑媚得意的對霍正奇說：「還好我剛才只吃一碗飯。」不過，霍正奇聽完卻直呼：「妳知道要拍這場戲，為什麼還要吃那碗飯？」

這場戲因為換鏡位角度，來回拍了5次，劇組對霍正奇的臂力都感到十分佩服，他則表示：「即便手痠、再累都不會放手，若是真撐不住也會先將對戲演員先放在腿上，再把人家放下來避免受傷。」暖心舉動讓孫淑媚笑說：「跟小奇哥拍戲就是安心！」