PS遊戲娛樂嘉年華 8月熱情開跑NOWnews今日新聞 (2017-06-14 15:25)
台灣索尼互動娛樂（SIET）宣布，2017 年的「 PlayStation 遊戲娛樂嘉年華」將於 8 月 18 日（五）至 8 月 20 日（日）在華山 1914 文創園區・西一館與西二館舉行。一連三天，為大家帶來多款最新最夯的 PlayStation4 和 PlayStation VR遊戲試玩台，還有知名製作人與大咖聲優輪番登場的熱力舞台，以及人氣實況主、歌手現場直播活動等等，即將給玩家一個充滿 PlayStation 的夏天。
SIET 表示， 6 月 17 日（六）零點起，在 ibon 售票系統、Accupass 活動通限期開賣， 7 月 16 日前購買早鳥預售票只要 200 元（原價 350 元）。活動受邀嘉賓，以及更多回饋玩家的好康訊息將陸續發布，請玩家持續鎖定「 PlayStation 遊戲娛樂嘉年華」活動網頁。
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