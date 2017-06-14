被酸耍大牌 展榮展瑞洩「貼心原因」NOWnews今日新聞 (2017-06-14 14:40)
網紅團體「這群人」因為拍攝許多Kuso影片爆紅，其中雙胞胎兄弟檔展榮展瑞近日卻被罵耍大牌，兩人相當受傷。昨（13）日深夜，就在臉書抒發心情，更喊話：「讓我們一起尊重彼此。」被網友讚爆。
展榮展瑞在臉書解釋，因為此次到澎湖是與同學一起去，粉絲也都相當熱情要求合影，但人數一多後，難免拖到其他同學的時間，讓兩人有些不好意思，才會拒絕合照。他們更透露：「當下我們不小心走心了～哈哈，好啦，其實蠻難過的，因為從什麼時候開始大家竟然都認為我們拍照是應該的，況且我們不覺得自己很紅，不方便拍照跟我們紅不紅有什麼關聯？人與人之間基本的禮貌呢？」
最後更喊話：「其實我們沒有這麼可怕，你們真的可以詢問我們，我們可以的時候，一定會答應大家，但是無法的時候也請一定要尊重我們的決定，這才是我們網紅也好；藝人也好，跟粉絲之間的良好關係，讓我們一起尊重彼此。」
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