NBA／遏止抱團文化？ 總裁：我們該幫助弱隊追上勇士NOWnews今日新聞 (2017-06-14 14:52)
勇士今年季後賽以16勝1敗的戰績封王，引發外界認為NBA聯盟的發展是不是有些失衡，造成強隊恆強的結果，NBA總裁Adam Silver日前受訪時表示目前聯盟並沒有什麼問題，現在應該是要幫助弱隊能夠以更快的速度趕上勇士。
「與其去專注於這些聯盟的頂級強隊，我們更應該專注於聯盟其餘的球隊。」Silver表示：「與其我們在談論關於打散抱團的強隊，我覺得我們更應該專注在怎麼幫助其餘球隊的發展。」
勇士昨天（13日）在主場以129：120擊敗騎士，奪下近3年的第2座冠軍金盃，由於聯盟近年引發一種「抱團」效應，許多明星球員聚集在一隊，讓外界球迷有認為球賽變得較無趣的觀感，對此Silver也發表了他的看法。
「是的，許多重量級的球員都會聚集在同一個球隊，但我現在希望的是能夠創造更多優秀的球隊，這是我的回應，而不是一直專注在這些頂級球隊，這是一種自然的競爭，我們該做的是去創造更多的球隊。」
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