近日，灰熊隊球星、高富帥帕森斯的前女友「翹臀女王」Jen Selter又有新大作了！這一次，她跪在沙灘上，只穿著比基尼，她將自己的翹臀隆起，一副欲求未滿，乾柴烈火的樣子，讓粉絲們欲罷不能。

在照片中，Jen帶上了一頂黑色的帽子，一副酷酷的樣子，更酷的還有她銷魂的姿勢，這一跪，這手一撐，腹部與沙灘完全懸空，她趴在那兒，心裏早已像這烈火的太陽一般著著燃燒，她希望自己的白馬王子能夠再次來到身邊，他們可以一起在海邊做愛做的事兒。

Jen渾圓的翹臀露出來，是那樣的性感與火辣，她不會在意別人對自己指指點點的目光，而是享受著裸露出自己身體最性感的部位。若是有心儀的男生靠近，她或許會像對待帕森斯那樣去對待新的男友，奮不顧身，將自己的身體獻給對方，兩人在沙灘上饑渴難耐，瘋狂親吻，激烈擁吻。當Jen大胆分享這張照片時，不禁讓人揣測：難道Jen是想用這張照片來再讓高富帥淪陷嗎？

目前，Jen還處於單身階段，當時正是由於她在網上發佈的性感照片，讓帕森斯跪倒在她的石榴裙之下，而這一次，她又能吸引到哪位男星的注意還不得而知，至少，看樣子Jen已經從失戀中走出來了。

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（莫小爺）