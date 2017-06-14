前區分析：

奇偶比：上期奇偶比2：3，偶數表現突出，整體分佈來看偶數勢頭積極，本期偶數有望繼續強勢開出，看好奇偶比1:4開出。

大小比（以18為界）：上期大小比3：2，大碼強勢開出，本期留意大碼強勢組合表現，看好大碼開出，參考大小比3:2開出。

和 值：和值開出112點，較上期走勢上升7點。本期和值走勢下降，參考101點附近開出為主，關注區間100-110點。

分區推薦：

一區（01-07）：上期該區號碼沒有開出，近期該區出號勢頭下降，本期留意該區弱勢開出，適當參考20路號碼，推薦號碼05、06。

二區（08-14）：上期該區號碼開出10，近期該區出號勢頭平穩，本期留意該區平穩開出，適當參考20路號碼，推薦號碼08、12、14。

三區（15-21）：上期該區號碼開出17、18，近期該區上獎勢頭平穩，本期留意該區平穩開出，參考12路號碼，推薦號碼16、20、21。

四區（22-28）：上期該區號碼沒有開出，近期該區上獎勢頭強勢，本期留意該區連續開出，主看01路號碼，推薦號碼22、24、25、27、28。

五區（29-35）：上期該區號碼開出32、35 ，近期該區上獎勢頭平穩，本期留意該區平穩開出，主看20路號碼，推薦號碼29、33。

號碼推薦（15碼）：05、06、08、12、14、16、20、21、22、24、25、27、28、29、33

號碼推薦（10碼）：08、12、14、16、20、22、25、27、28、29

單注推薦（5碼）：12、16、20、25、28

後區分析：

上期開出10、11，大大，偶奇，12路組合，近5期後區奇偶分佈趨穩，大小方面分佈波動。根據以往出號記錄，本期奇偶方面看好奇偶組合；大小方面留意常態組合。推薦重點奇偶1:1；大小比1:1。

推薦五碼：03、04、05、06、08

推薦三碼：03、04、08

推薦二碼：03、08

獨膽：08

單挑一注：12、16、20、25、28 + 03、08

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（眾彩網）