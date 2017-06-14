姚明談體育文化：最最重要的不是凱旋是戰鬥北京新浪網 (2017-06-14 14:32)
來源：體育大生意
6月14日姚明在《中國體育報》撰稿，講述了他理解的體育文化以及奧運會文化。文章原標題為：《體育文化激勵我們前行》。以下為文章正文：
說到體育文化，首先要確定的是我們談的是體育還是文化？在體育文化之外經常聽到有傳統文化、西方文化、東方文化等。體育是一種形式、一種載體。而參與體育的人和他們的一舉一動、一言一行體現的習慣與理想稱之為文化。文化不是一成不變的，而是與時俱進、慢慢積累的。宣傳體育文化是講述屬於體育的故事，如果不去追尋體育的歷史，就難以發掘她真正的文化寶藏。
現代奧林匹克運動在1896年由法國教育家顧拜旦創立，他的理想脫胎於14至17世紀的歐洲文藝復興，通過重新發揚並完善古希臘奧林匹克精神來洗滌社會。奧林匹克追求每一個人都應享有從事體育運動的可能性，而不受任何形式的歧視，並體現相互理解、友誼、團結和公平競爭的理想如曙光一般照耀大地。他的這一理念經歷了起起伏伏，奧運會的舉辦走過了磕磕絆絆，但這個世界最終沒有放棄這一夢想，並在一百多年的時間里將這一理想變得更加充實並觸及了世界的每一個角落。
體育文化是每個社會在歷史時段的真實寫照，而這些瞬間深深地吸引著我們，讓我們義無反顧地踏上前輩們走過的道路。
只要時間還存續，任何結果都終將成為我們走過的旅程。所以最最重要的不是凱旋，而是戰鬥！
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