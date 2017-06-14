豪哥大樂透第17068期預測：和值有望保持穩定北京新浪網 (2017-06-14 14:33)
上期回顧：大樂透第067期開獎號碼為：前區：10、17、18、32、35後區：10、11，前區號碼特徵為大小比3:2，奇偶比2:3，和值112，跨度為25，後區開出大大偶奇組合1011。
【和值】：上期開出和值112，近10期中和值15-49區間開出1次;60-69區間開出1次、70-79區間開出1次、80-89區間開出1次、100-109區間開出4次,110-119開出2次。和值主要集中在100-119附近，本期和值有望保持穩定。
【重號】：上期重碼沒有開出，本期重號留意1-2個，參考10/18
前區複式8碼：04,09,10,13,24,25,27,32
前區膽碼：04,10,25
後區複式5碼：02,03,05,08,12
後區複式3碼：03,05,12
後區獨膽：05
複式推薦：04,09,10,13,24,25,27,32+05,12
（來源：眾彩網）
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