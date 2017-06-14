山東大爺大媽已不滿足搶籃球場 組團霸佔馬路健身北京新浪網 (2017-06-14 14:34)
來源：澎湃新聞記者 蔣逸軒 綜合報導
近日，據《半島都市報》爆料，青島市李滄區安順路上有兩個老年暴走團，每天6天之後會在安順路上暴走健身。不過，老年健身暴走團走的卻是位於馬路中間的超車道，非常危險。
《半島都市報》的記者也來到現場進行了調查。據該記者表示，有兩個暴走團排著整齊隊列在行車道上快步疾走。每個暴走團大約有二、三十人，主要由中老年人組成。
從網上曝出的一段視頻可以看出，兩組暴走團都分為兩列，分別穿著紅衣、藍衣的統一著裝，挎著腰包式的播放器，甚至團隊里還有人高舉著旗幟，昂首闊步向前邁步。
據悉，老年暴走團所走的安順路是雙向八車道，來往速度很快。而暴走團已經影響到了周邊道路的行車安全——從視頻可以看到，一些往左行駛的車輛甚至慢慢跟在暴走團的後面，選擇避讓。
周邊的居民也表示，這兩個暴走團已經存在了很長時間。有居民稱，暴走團在這裏路還沒有通車的時候就有了。
「以前的時候，這些小區還沒有修建的時候，這裏沒有通車。有一些老大爺和老大媽就在這裏選擇暴走。後來這邊建成后，他們也形成了一定規模，還是會在馬路中間暴走。」
不過，這樣的暴走團顯然存在著很大的問題。除了影響道路安全外，暴走團有些時候會存在大爺大媽掉隊的情況，而為了追上隊伍，大爺大媽們會不顧紅綠燈一直向前，不看來往的車輛，也會造成一定的交通安全隱患。
因為存在安全問題，附近的居民已經多次和暴走團進行了溝通，還向相關部門反映了情況。可是目前，事情還是沒有得到有效的解決。
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