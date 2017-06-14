瀾色大樂透第17068期推薦：尾9補碼北京新浪網 (2017-06-14 14:34)
上期小尾數0-4開出2個號碼，大尾數5-9開出3個號碼。
大樂透第17068期尾數分析預測：
尾0：上期開出號碼10，近10期出號8碼，期間4次斷檔，目前該尾出號走勢波動，本期該尾設防小碼。推薦：10。
尾1：上期開出號碼無，近10期出號8碼，期間2次斷檔，目前該尾出號走勢暫停，本期該尾設防補碼。推薦：21 31。
尾2：上期開出號碼32，近10期出號3碼，期間7次斷檔，目前該尾出號走勢不足，本期該尾設防繼續。推薦：12 22。
尾3：上期開出號碼無，近10期出號3碼，期間7次斷檔，目前該尾出號走勢暫停，本期該尾設防大碼。推薦：33。
尾4：上期開出號碼無，近10期出號3碼，期間7次斷檔，目前該尾出號走勢暫停，本期該章節附註意反彈。推薦：14。
尾5：上期開出號碼35，近10期出號6碼，期間斷檔4期，目前該尾出號走勢回暖，本期該章節附註意小碼。推薦：05。
尾6：上期開出號碼無，近10期出號3碼，期間斷檔7期，目前該尾出號走勢低調，本期該尾設防反彈。推薦：16。
尾7：上期開出號碼17，近10期開出3碼，期間斷檔7期，目前該尾出號走勢低調，本期該尾設防大碼。推薦：27。
尾8：上期開出號碼18，近10期開出9碼，期間斷檔3期，目前該尾出號走勢波動，本期該尾設防大碼。推薦：28。
尾9：上期開出號碼無，近10期出號4碼，期間斷檔6期，目前該尾出號走勢暫停，本期該尾設防補碼。推薦：09 29。
前區大底（13碼）：05 09 10 12 14 16 21 22 27 28 29 31 33
前區縮水（8碼）：05 10 14 16 22 27 28 33
後區四碼：05 06 07 08
後區三碼：06 07 08
後區單挑：07 08
精選一注：05 10 22 28 33+06 08
（河南體彩網）
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